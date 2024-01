Trocken und sonnig: Wetteraussichten für den Sonntag in der Steiermark

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria wissen wie das Wetter am Sonntag in der Steiermark wird: Die Luft ist sehr trocken, und es gibt nur ab und zu ein bisschen Nebel. In den Tälern wird es weiterhin sehr kalt sein, und es kann den ganzen Tag über frostig bleiben. In den höheren Gebieten wird es schon etwas milder. Am Nachmittag werden wir ein paar Wolken aus dem Nordwesten bekommen. In der Früh wird es sehr kalt sein mit Temperaturen zwischen minus 18 und minus 9 Grad. Tagsüber wird es nicht viel wärmer, mit Höchstwerten zwischen minus 4 und 3 Grad.