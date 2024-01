Wechselhaft, aber freundlich: So wird das Wetter am Sonntag in Kärnten

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria wissen wie das Wetter am Sonntag in Kärnten wird: Im Laufe des Tages ziehen jedoch zunächst hohe, später auch dichte Wolken von Westen her auf. Trotzdem fühlt sich das Wetter in vielen Regionen angenehm an. Der Wind weht schwach, im Osten etwas stärker, aus den Richtungen Südost bis Südwest. Die Temperaturen in der Früh liegen meist zwischen minus 12 und minus 5 Grad, in den Bergen sogar bis zu minus 20 Grad. Die Höchsttemperaturen tagsüber bewegen sich zwischen minus 2 und plus 5 Grad.