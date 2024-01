Wetterwechsel: Von Sonne zu Wolken, aber es bleicht freundlich

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria wissen wie das Wetter am Sonntag in Österreich wird: Im Laufe des Tages ziehen aber von Westen her zuerst dünnere und später auch dickere Wolken auf. Trotzdem sieht es in vielen Gegenden freundlich aus. Der Wind weht leicht, und im Osten etwas stärker, aus den Richtungen Südost bis Südwest. Am Morgen ist es ziemlich kalt mit Temperaturen zwischen minus 12 und minus 5 Grad, in den Bergen sogar bis zu minus 20 Grad. Tagsüber wird es nicht viel wärmer sein, mit Höchstwerten zwischen minus 2 und plus 5 Grad.