Vandalen schlugen mit Stein Türe von Villacher Geschäft ein

In der Italienerstraße in Villach schlugen bisher unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag mit einem Straßenrandstein die Eingangstüre zu einem Lebensmittelgeschäft ein. Der Stein kam im Inneren des Geschäftes zum Liegen. Es erfolgte kein Einbruch. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Derzeit gibt es keinen Täterhinweis, Zeugen werden ersucht sich mit der Polizeiinspektion Hauptplatz unter der Telefonnummer: 059133-2292 in Verbindung zu setzen.