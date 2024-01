NÃ¤chtliche Angriffe in Graz: Maskierte warfen Farbbeutel auf Fassade

Die Polizei gibt zwei Fälle von Vandalismus in der Grazer Innenstadt bekannt: In der Wickenburggasse bewarfen, laut Zeugenangaben, mehrere maskierte Personen gegen 19.30 Uhr eine Häuserfassade mit blauen und schwarzen Farbbeuteln. Die Unbekannten flüchteten vorerst unerkannt in Richtung Keplerbrücke. Im Bereich Marburger Kai/Andreas-Hofer-Platz beschmierten Unbekannte eine Hausmauer wenig später mit Graffiti. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Diesbezügliche Ermittlungen laufen.