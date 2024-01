Kam es beim Akademikerball zu Zwischenfällen? Das sagt die Polizei

Ohne sicherheitspolizeiliche Zwischenfälle lief der 69. Grazer Akademikerball sowie eine dagegen abgehaltene Versammlung am gestrigen Samstag, den 20. Jänner 2024, über die Bühne, gab die Polizei in einer Aussendung bekannt. Abseits der Veranstaltung kam es zu Sachbeschädigungen. Das Platzverbot wurde behördlich aufgehoben.

Versammlung mit 200 Teilnehmern verlief ruhig

Bereits im Vorfeld hatte die örtliche Sicherheitsbehörde ein Platzverbot (§ 36 SPG) rund um den Grazer Congress verordnet – wir berichteten. Dieses trat um 16 Uhr in Kraft, um Zusammenstöße zwischen Ballgästen und Versammlungsteilnehmern zu verhindern. Die behördliche Aufhebung – welche hiermit öffentlich verlautbart wird – erfolgte um 1 Uhr. Eine in der Zeit von 18 bis 20.00 Uhr abgehaltene (Gegen-)Versammlung mit etwa 200 Teilnehmern am Grazer Hauptplatz verlief ohne sicherheitspolizeiliche Zwischenfälle. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei sicherten die Grazer Innenstadt ab und standen zum Teil auch noch bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz.

Zwei „Farbangriffe“ in Graz

Abseits des Ballgeschehens verübten bislang Unbekannte mehrere Sachbeschädigungen. Am späteren Samstagabend, den 20. Jänner kam es zu zwei Fällen von Vandalismus. Dabei entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Ermittlungen laufen noch. Näheres dazu hier.