Kälte-Schock am Morgen: so eisig startete Kärnten in den Sonntag

Kalt hat diese Woche gestartet und kalt nimmt sie ihr Ende. Die Temperaturen am Sonntag haben es ordentlich in sich und bringen die Kärntner zum Frösteln. Da bleiben nur zwei Optionen: Mit der Decke und einem warmen Tee auf der Couch entspannen oder soll es doch ein kurzer Sonntagsspaziergang werden? Die Sonne soll nämlich scheinen, auch wenn sie mit Begleitung von Väterchen Frost auf Besuch in Kärnten ist. Solltest du dich für einen Gang nach draußen entscheiden, so solltest du dich warm einpacken. Minusgrade im zweistelligen Bereich leiten den Morgen ein.

Die Kälte-Hotspots Kärntens

Ein Blick auf die Messwerte der GeoSphere Austria offenbart: In Weitensfeld (Unterkärnten) wurden heute um 7 Uhr minus 15,2 Grad gemessen. In Hermagor war es ähnlich kalt, dort wurden knapp minus 15 Grad erreicht. Weitere Kälte-Hotspots waren Bad Bleiberg mit minus 15,1 Grad, St. Andrä im Lavanttal mit minus 13,5 Grad, Flattnitz (Unterkärnten) mit minus 13,2 Grad und Bad Eisenkappel mit minus 12,3 Grad.

So kalt war es in Klagenfurt und Villach

Auch in Villach konnte der zweistellige Minusbereich geknackt werden. Knapp minus 11 Grad wurden dort um 7 Uhr gemessen. In Klagenfurt war es etwas milder mit minus 8,5 Grad, welche am Flughafen gemessen wurden. Die Bewohner der Innenstadt hatten es schon etwas wärmer, im Bereich des Klagenfurter Hauptbahnhofes zeigte das Thermometer minus 7 Grad an.