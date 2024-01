Auto über Glutnestern geparkt: Fahrzeug ging plötzlich in Flammen auf

Gegen 22 Uhr stellte der 27-Jährige seinen Pkw in einer Wiese vor einem Gebäude ab. Er wusste nicht, dass an dieser Stelle von seinen Freunden in den Nachmittagsstunden ein Lagerfeuer gemacht wurde. Der 27-Jährige konnte die Glutnester nicht wahrnehmen und parkte sein Fahrzeug darüber. Durch die noch vorhandene Resthitze ging das Fahrzeug in Flammen auf und brannte völlig aus.

Feuerwehren eilten zum Löscheinsatz

Die Löscharbeiten wurden von den Freiwilligen Feuerwehren Möderbrugg und Oberzeiring durchgeführt. Durch die Ermittlungen des Brandermittlers und einer umweltkundigen Beamtin des Bezirkes Murtal konnten eine andere Brandursache ausgeschlossen werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.01.2024 um 08:10 Uhr aktualisiert