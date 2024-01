Österreichs Handballer auf Überholspur: Traum von Halbfinale bleibt

Veröffentlicht am 21. Januar 2024, 08:45 / © Pixabay / Jeppe Smed Nielsen

Mit einem Unentschieden endete das gestrige Auswärtsspiel in Deutschland. Mit einem 22:22 fuhren die Österreicher wieder zurück in ihre Heimat. Das Spiel startete ausgeglichen, Österreich konnte sich jedoch schnell den Vorsprung sichern. Beim Spielstand 10:6 waren sie sogar vier Tore in Führung. Die Gastgeber holten jedoch bis zur Pause schnell auf. Einen Gleichstand gab es aber erst bei Minute 60.

Für Österreich war es eine top Leistung

So endete auch das Spiel: Mit einem Unentschieden. Für die Österreicher war es jedoch trotzdem ein Sieg. Denn durch dieses Spiel ist der Traum vom Einzug ins Halbfinale für unsere Handballer noch nicht vorbei. Bisher legte das österreichische Handball-Nationalteam nämlich eine Glanzleistung hin. Am Montag folgt dann dann Spiegel gegen Frankreich.