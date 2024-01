SozialCard für 2024 gesichert: Welche Vorteile sie bringt

Die Grazer SozialCard wurde 2012 auf Betreiben von Elke Kahr eingeführt. Sie ermöglicht Menschen mit geringen Einkommen eine Vielzahl von Vergünstigungen bei städtischen Leistungen und beim Besuch von Kultur-, Bildungs-, Sport- und Freizeiteinrichtungen. Der Erwerb einer ÖV-Jahreskarte um 50 Euro wird dadurch ebenso möglich wie der Bezug des Energiekostenzuschusses, des Schulstartgeldes und der Weihnachtsbeihilfe.

13.100 Personen im Besitz der SozialCard

Mit 1. Februar 2023 wurde der Kreis der Bezieher ausgeweitet, da immer öfter auch Berufstätige in schwierige Situationen geraten. Diese können, wenn sie Wohnunterstützung beziehen, nun ebenfalls die SozialCard beantragen. Insgesamt sind derzeit 13.100 Personen im Besitz der Karte.

Die hohen Kosten der täglichen Ausgaben treffen immer breitere Kreise, die früher mit ihren Arbeitseinkommen und Pensionen gut über die Runden gekommen sind. Deshalb ist die SozialCard mehr denn je eine unverzichtbare Hilfe für viele Grazerinnen und Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr

Förderungen und Zuschüsse im Detail

In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, den 18. Jänner 2024 wurden die Leistungen für das Jahr 2024 per einstimmigem Beschluss abgesichert. So wird der Energiekostenzuschuss heuer 110 Euro pro Haushalt betragen. Bei der Schulaktion beträgt die Höhe der Unterstützungsleistung pro schulpflichtigem Kind 60 Euro. Im Rahmen des Kleinkinderzuschusses gibt es 40 Euro pro Kind und die Höhe der Weihnachtsbeihilfe für 2024 beträgt 50 Euro pro Haushalt. Das Sozialamt wird allen anspruchsberechtigten SozialCard-Inhabern die Beträge überweisen. Ein gesonderter Antrag ist dafür nicht notwendig.