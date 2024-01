Notruf wegen möglicher eingeklemmter Person löst Alarm aus

/ ©FF Gaishorn am See

Veröffentlicht am 21. Januar 2024, 10:13 / ©FF Gaishorn am See

Am Freitagabend, dem 19. Jänner 2024, ereignete sich auf der A9 bei Trieben ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der Vorfall, der sich im einspurigen Baustellenbereich abspielte, führte zu einem automatischen E-Call Notruf eines beteiligten Wagens. Die Leitstelle interpretierte dies als Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen und alarmierte die Einsatzkräfte um 17.20 Uhr, wie aus einem Einsatzbericht der Freiwillige Feuerwehr Gaishorn am See hervorgeht.

Entwarnung am Unfallort

Nachdem das Hilfeleistungsfahrzeug (HLF) am Unfallort eingetroffen war, konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden. Glücklicherweise waren keine Personen eingeklemmt oder verletzt. In enger Absprache mit der Autobahnpolizei konzentrierten sich die Einsatzkräfte darauf, ausgetretene Betriebsmittel zu binden und ein Eindringen in die Kanalisation zu verhindern, bevor sie wieder abrücken konnten.