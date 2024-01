Nächtliche Bergungsaktion: Verlassenes Auto im Graben gibt Rätsel auf

Veröffentlicht am 21. Januar 2024, 10:52 / ©Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz

In den frühen Morgenstunden am Sonntag, dem 21. Jänner 2024, wurde die Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz zu einem Einsatz gerufen. Der Grund? Ein PKW befand sich im Graben. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war unklar, ob sich noch Personen im Fahrzeug oder in der Nähe des Unfallortes aufhielten.

Florianis im Einsatz

Nach dem raschen Eintreffen am Einsatzort übernahm die Feuerwehr sofort die Absicherung der Unfallstelle, um mögliche Gefahren zu minimieren, wie aus einem Einsatzbericht hervorgeht. Das Fahrzeug wurde sorgfältig untersucht, und es stellte sich heraus, dass sich keine Person mehr darin befand.

©Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz ©Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz

Keine Spur vom Lenker

Die Feuerwehrleute begannen daraufhin mit den Bergungsarbeiten. Unter Einsatz von speziellen Gerätschaften wurde das Fahrzeug behutsam aus dem Graben gehoben und sicher abgestellt. Währenddessen durchsuchten Einsatzkräfte das unmittelbare Umfeld des Unfallortes, um sicherzustellen, dass keine verletzte Person in der Nähe des Geschehens war. Der Lenker des Fahrzeuges konnte nicht gefunden werden. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz sowie die örtliche Polizei aus Eggersdorf.