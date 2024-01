In Graz: Aufkleber sollen zeigen, ob Hunde im Lokal erlaubt sind

In Graz, wo derzeit rund 17,000 Hunde leben, setzt sich Gemeinderätin Daniela Katzensteiner (KPÖ) für eine verbesserte Kennzeichnung der Hundefreundlichkeit in Lokalen ein. Ihr Vorschlag beinhaltet die Verteilung von Aufklebern an Gastronomiebetriebe, um Hundebesitzern sofort zu signalisieren, ob ihre Vierbeiner im Innenbereich willkommen sind. Dieses Konzept orientiert sich an erfolgreichen Beispielen wie in der italienischen Kleinstadt Marano Lagunare.

Aufkleber für Grazer Lokale im Ampelprinzip

Katzensteiner hebt hervor, dass einige Cafés, Restaurants und Bars in Graz bereits auf eigene Initiative Hinweise zur Hundefreundlichkeit im Eingangsbereich angebracht haben. Ihr Ziel ist es, diese Praxis zu fördern und zu standardisieren, indem sie zwei unterschiedliche Aufkleber nach dem Ampelfarbenprinzip vorschlägt – grün für hundefreundlich und rot für nicht hundefreundlich. Gemeinsam mit einem begleitenden Schreiben sollen diese Aufkleber an alle Gastronomiebetriebe in Graz verschickt werden, in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer. Ziel ist es, einen serviceorientierten Ansatz zu fördern und die Kommunikation zwischen Hundebesitzern, Gastronomiepersonal und Lokalen zu erleichtern.