„Salzkammergut 2024“ offiziell zur Kulturhauptstadt Europas gekürt

Am Samstagabend, dem 20. Jänner 2024, wurde im Kongress- und Theaterhaus Bad Ischl die Europäische Kulturhauptstadt „Salzkammergut 2024“ eröffnet. Die feierliche Zeremonie, an der Gäste wie Landeshauptmann Christopher Drexler und Vizekanzler Werner Kogler teilnahmen, markiert den Beginn einer wegweisenden kulturellen Initiative. Erstmals umfasst eine Kulturhauptstadt mehrere Bundesländer und Gemeinden, präsentiert sich unter dem Motto „23 für 24“ und widmet sich der Transformation eines ländlichen Raums in den Alpen.

Kunst, Kultur und Kontroversen

Die Eröffnung bot bereits vielfältige Programmpunkte, darunter Kunstausstellungen, Installationen und musikalische Aufführungen. Die europäische Kulturhauptstadt „Salzkammergut 2024“ strebt an, wesentliche Zukunftsthemen in den Fokus zu rücken und nicht nur Kunst, sondern die gesamte Region und die Steiermark international zu präsentieren. Das Jahresprogramm umfasst rund 300 Projekte, die sich mit Themen wie Kunstraub, Tourismus, Klimawandel und Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Die Veranstaltungsreihe „kritisch&kontrovers“ setzt dabei einen Kontrapunkt zu nostalgischen Elementen. Das Universalmuseum Joanneum beteiligt sich mit Sonderausstellungen zur regionalen Geschichte und globalen Zusammenhängen.