Àde heißt es für Klagenfurter Haubenlokal: „Wir bedanken uns für eure Treue“

Die Klagenfurter Ortschaft Tultschnig bei Seltenheim ist vor allem für ihren Golfplatz bekannt. Aber auch in Sachen Kulinarik hat der kleine Ort etwas zu bieten: Zwei bekannte Gasthäuser befinden sich dort, eines davon hat sogar eine Haube. Jetzt gibt es aber traurige Nachrichten: „Wir haben unseren Betrieb“. Mit diesem Satz wird man auf der Website des Restaurants „das Hobisch“ empfangen, welches nun „Goodbye“ sagt.

Was bleibt, sind die Erinnerungen

Mitte Jänner gab „das Hobisch“ in Tultschnig bekannt: „Liebe Gäste, mit Bedauern müssen wir euch mitteilen, dass das Hobisch geschlossen bleibt.“ Was dem Betreiber nach der Zeit bleibt? Die Erinnerung an die „schönen Momente, die wir mit euch erleben durften“. Nun gilt es „Lebwohl“ zu sagen, allerdings nicht, ohne den Gästen großen Dank für die Treue und das Verständnis auszusprechen. Das Restaurant wurde noch im Vorjahr von Gault & Millau mit einer Haube ausgezeichnet.

Auch beim „Stopper“ steht man vor verschlossenen Türen

Das Personal des Restaurants „Stopper“ befindet sich in unmittelbarer Nähe zum „das Hobisch“ und bewirtet seine Gäste in Tultschnig. Zumindest war das bis vor Kurzem noch der Fall. Vor etwa drei Jahren hat Gerhard Hudej den Betrieb des Restaurants übernommen, welches in traditioneller Manier „Kärntner Hausmannskost“ auftischt. Mit Ende Oktober wurde dann auf Facebook informiert: „Wir sind in der Winterpause“. Was aber ist der Grund? Der Pachtvertrag des Besitzers endete mit Dezember 2023. Wie es mit dem Betrieb weitergehen soll, ist derzeit noch unklar. Zurzeit ist man laut Berichten der „Kleinen Zeitung“ auf der Suche nach einem neuen Pächter.