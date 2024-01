Ein Zittern war spürbar: Erdbeben mit Magnitude 2,5 in Kärnten gemessen

„Um 11.14 Uhr ereignete sich acht Kilometer südlich von Ferlach in Kärnten ein Erdbeben der Magnitude 2,5. Die Erschütterung wurde im Bereich des Epizentrums teils deutlich verspürt und in Form eines Rucks und Zitterns des Untergrundes beschrieben“, so heißt es vom Erdbebendienst der GeoSphere Austria. Schäden an Gebäuden sind bislang noch keine bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten, informieren die Experten.