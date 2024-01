Das solltest du bei der Anreise zum Nightrace in Schladming beachten

Veröffentlicht am 21. Januar 2024, 12:56 / © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Das Ennstal und das steirische Salzkammergut stehen vor einer verkehrsreichen Woche, da rund 45.000 Skifans die Liveübertragungen der Skirennen in Schladming am Dienstag und Mittwoch verfolgen und die FIS Skiflug Weltmeisterschaften 2024 am Kulm anstehen. Der ÖAMTC rät zu frühzeitiger Anreise oder Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, um Staus zu vermeiden.

Schladming als Publikumsmagnet

Die Skisportwoche beginnt am Montag mit dem Rahmenprogramm, darunter Steirer Ski Race und Galaabend. Die Hauptanreisewelle wird jedoch am Dienstag erwartet. Der ÖAMTC rechnet ab dem frühen Nachmittag mit erhöhtem Verkehrsaufkommen im Ennstal. Insbesondere für Reisende über die Pyhrn Autobahn (A9) wird empfohlen, großzügige Zeitpuffer einzuplanen.

Staus drohen von Liezen bis Weißenbach auf der A9

Staus können sich erfahrungsgemäß vom A9-Zubringer Liezen bis Weißenbach bilden. Die Baustelle vor dem Gleinalmtunnel auf der A9 von Graz kommend und die Baustellenbereiche zwischen Inzersdorf und Kirchdorf sowie zwischen St. Pankraz und Windischgarsten von Linz kommend könnten die Stausituation verschärfen. Die Polizei vor Ort leitet die Besucher zu Parkplätzen, die etwa 10 bis 15 Minuten vom Planai-Stadion entfernt sind.

Abreise am Mittwoch könnte auf der B320 zu Verzögerungen führen

Die Abreise am Mittwoch wird voraussichtlich auf der B320 zu Verzögerungen führen. Reisende, die lange Staus vermeiden möchten, werden ermutigt, nach dem zweiten Durchgang des Rennens abzuwarten. Die Nutzung des öffentlichen Verkehrs wird ebenfalls empfohlen, insbesondere die Sonderzüge der Regiobahn ab Wien mit Zustiegsmöglichkeiten entlang der Strecke sowie die verstärkten Regionalverkehrsdienste im Ennstal.

Kulm als nächstes Highlight

Die Wintersportbegeisterung setzt sich wenige Kilometer entfernt von Schladming am Kulm fort. Vom 25. bis 28. Jänner kämpfen die besten Skispringer der Welt um Gold. Trotz der neuen Abbiegespur auf der B145 (Salzkammergut Straße) und der neuen Zufahrtsstraße zum Kohlmühlenweg muss auf der A9 mit Verzögerungen bei der An- und Abreise gerechnet werden.

Anreise mit dem Zug zum Skiflug-WM-Wochenende am Kulm empfohlen

Der ÖAMTC warnt vor möglichen Staus auf der B145, insbesondere am Sonntag, wenn sowohl Tagesgäste als auch Eventbesucher abreisen. Veranstalter und Club empfehlen die Anreise mit dem Zug. Alle regulären Züge der ÖBB halten am WM-Wochenende an der Haltestelle Schiflugschanze Kulm, nur 300 Meter von der Schanze entfernt. Die Kapazitäten der Salzkammergutbahn zwischen Attnang-Puchheim und Stainach Irdning werden verstärkt, und Event-Sonder-Shuttles stehen für Gäste aus der Steiermark bereit.

