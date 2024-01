Shopping Queen erstmals in Graz: TV-Ausstrahlung startet bald

In der romantischen Valentinswoche wird Graz zum Laufsteg für die beliebte deutsche TV-Show „Shopping Queen“. Fünf Paare wagen sich unter dem Motto „Same same but different – Baut einen unterschiedlichen Look mit einem gleichen Teil“ an die Herausforderung, einen einzigartigen Partnerlook zu gestalten. Die charmante Serie mit Guido Maria Kretschmer betritt damit erstmals die steirische Hauptstadt, und die Ausstrahlung der fünf Folgen ist ab dem 12. Februar auf Vox geplant.

Shopping Queen Premiere in der steirischen Hauptstadt

Die steirische Landeshauptstadt, bisher unerobert von Shopping-Queens, wurde im August letzten Jahres erstmals von dem pinken Shopping-Mobil heimgesucht. Die Vorfreude auf die Ausstrahlung steigt, und Graz wird in der „Woche der Liebe“ Schauplatz eines einzigartigen „Same same but different“-Wettbewerbs.

Wer wird am 16. Februar gekrönt?

Mit einem Augenzwinkern und viel Kreativität sollen die Paare beweisen, dass Liebe nicht nur im Herzen, sondern auch im Kleiderschrank harmoniert. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, welche Grazer sich am 16. Februar als die ultimativen Shopping-Regenten der Stadt krönen dürfen.