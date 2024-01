Auf Hörzendorfersee folgt Aichwaldsee: Nächste Eisfläche freigegeben

Veröffentlicht am 21. Januar 2024, 13:05 / ©Google Streetview

Erfreuliche Nachrichten für alle Hobby-Eisläufer konnten bereits gestern verkündet werden. „Der Hörzendorfersee ist geöffnet“, so lautet die freudige Botschaft. Heute eröffnet auch der Eislaufplatz Radlerstop in St. Veit – wir berichteten.

Aichwaldsee lockt zu Spaß am Eis

Nun dürfen sich auch die Villacher freuen! Ab sofort ist Eislaufen am Aichwaldsee möglich, jedoch nur auf einem bestimmten Teilstück. Der Eintritt ist kostenlos. „Freigegeben ist immer nur die gekennzeichnete Eisbahn“, so der explizite Hinweis von Eislaufverein Wörthersee. Nähere Infos und auch aktuelle Updates zu den freigegeben Eisflächen der Kärntner Seen findest du hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.01.2024 um 13:51 Uhr aktualisiert