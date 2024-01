Dominik im Kampf gegen Leukämie: Krampusverein half mit Spendenaktion

Der kleine Dominik kämpft tapfer gegen Leukämie. Immer zur Seite stehen ihm seine Eltern Nadia und David sowie Bruder Leon und der gesamte Krampusverein der Sauzipf Teifl Zeltschach. Mitte November wurde eine Spendenaktion organisiert – wir berichteten.

Dominik ist Teil der Sauzipf-Teifl-Familie

„Nadia und David sind seit mehr als zehn Jahren Mitglieder des Vereins und aktiv mit ihren Söhnen Leon und Dominik in jeder Saison mit dabei“, erzählte Christian Gedermann, Obmann der Sauzipf Teifl Zeltschach. Es war ein Schock, sowohl für die Familie als auch die Vereinsmitglieder, als bei dem kleinen Dominik plötzlich Leukämie diagnostiziert wurde. Gemeinsam wollten sie den Burschen nun beim Kampf gegen die Krankheit unterstützen und ihm einen Wunsch erfüllen. Dies ist nun gelungen.

5.000 Euro konnten überreicht werden

Am 19. Jänner stand bei der Jahreshauptversammlung der Krampusgruppe ein erfreulicher Punkt auf der Tagesordnung: Im Zuge einer Spendensammlung für den kleinen Dominik konnte ein Geldbetrag von insgesamt 5.000 Euro gesammelt werden, den die Sauzipf Teifl Zeltschach nun den „Mucki’s“ überreichen dürfen. „Auf diesem Wege wollen wir allen DANKE sagen, die dazu beigetragen haben. Wir wünschen vor allem dem kleinen Dominik alles Gute und natürlich viel Gesundheit und dass alle seine Wünsche in Erfüllung gehen“, so will der Krampusverein Dominik alles Glück der Welt auf seinen weiteren Weg mitgeben.