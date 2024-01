Finanzieller Albtraum durch Bildertausch mit vermeintlicher 18-Jähriger

Veröffentlicht am 21. Januar 2024, 16:15 / ©Pexels / Andrea Piacquadio

Unter dem Vorwand, eine 18-jährige Kanadierin zu sein, verwickelte die unbekannte Täterin das Opfer in eine gefährliche Spirale.

Forderung nach Gutscheinkarten

Die Täterschaft, die sich als junge Frau ausgab, überzeugte den Mann dazu, freizügige Fotos von sich zu senden, nachdem sie selbst entsprechende Bilder übermittelt hatte. Als die Situation eine bedrohliche Wendung nahm, drohte die Unbekannte damit, die Bilder öffentlich zu machen, falls der Mann nicht diverse Gutscheinkarten erwerbe und übermittle.

Anzeige erstattet

In einer ersten Reaktion auf die Drohungen erfüllte der junge Mann die Forderungen und kaufte die geforderten Gutscheinkarten. Doch die Täterschaft ließ nicht locker und stellte immer weitere Forderungen. An diesem Punkt entschied sich das Opfer dazu, die bedrohliche Situation nicht länger hinzunehmen und erstattete Anzeige bei den Behörden. Die Erpressung durch die unbekannte Täterschaft führte zu einem finanziellen Schaden in niedriger dreistelliger Höhe. Die örtliche Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.