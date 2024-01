Verkehrsunfall auf B81: Zwei Frauen nach Kollision verletzt

Am Sonntag

Veröffentlicht am 21. Januar 2024, 16:23 / ©M. Hausegger / Rotes Kreuz Steiermark

Eine 37-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt war zu dieser Zeit mit ihrem Auto auf der B81 von Neuhaus kommend in Richtung Bleiburg unterwegs. Gleichzeitig fuhr eine 74-jährige Frau aus dem gleichen Bezirk auf der gleichen Straße in Richtung Bleiburg. Die jüngere Fahrerin beabsichtigte, auf Höhe von Straßenkilometer 26,3 in Richtung Oberhof abzubiegen.

Unklare Ursache führt zu Kollision

Beim Abbiegen kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Ursache ist noch ungeklärt. Beide Auto-Lenkerinnen erlitten unbestimmte Verletzungen durch den Zusammenprall und wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht.

Vollsperrung für 30 Minuten

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Bleiburger Straße B81 musste aufgrund der Aufräumarbeiten für etwa 30 Minuten vollständig gesperrt werden. Die örtliche Polizeistreife aus Bleiburg war vor Ort, um den Unfall aufzunehmen. Zusätzlich standen 10 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schwabegg im Einsatz, um bei den Aufräumarbeiten zu unterstützen.