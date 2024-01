19-JÃ¤hriger stÃ¼rzt bei Skitour und wird per Hubschrauber gerettet

Am 21. Januar

Veröffentlicht am 21. Januar 2024, 16:27 / ©Bergrettung Steiermark

Die Route führte sie von Radenthein in Richtung Millstätter Alpe, in der Gemeinde Millstatt im Bezirk Spittal an der Drau.

Vorfall auf Skitour

Die Tour nahm eine Wendung, als der 19-jährige Skifahrer im Bereich des sogenannten grünen Törls, etwa auf einer Höhe von 2000 Metern, aus eigener Kraft zu Sturz kam und sich dabei verletzte. Die Schwere der Verletzungen verhinderte, dass er die Talfahrt eigenständig fortsetzen konnte.

Hubschrauber-Einsatz nach Notruf

Der 34-jährige Begleiter reagierte umgehend und setzte einen Notruf ab. Die Rettungskräfte eilten zur Hilfe, und der Rettungshubschrauber Alpin 1 wurde entsandt, um den verletzten Skifahrer zu bergen. Der 19-Jährige wurde mit unbestimmten Verletzungen per Hubschrauber ins Krankenhaus Spittal an der Drau geflogen.