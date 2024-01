Schwerer Skiunfall auf der Gerlitzen: Deutscher Skifahrer verletzt

Veröffentlicht am 21. Januar 2024, 16:27 / ©Robert Telsnig

Am Sonntag, dem 21. Januar 2024, gegen 8.20 Uhr, ereignete sich auf der Panorama-Abfahrt im Skigebiet Gerlitzen eine Kollision zwischen einem 47-jährigen Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land und einem 53-jährigen deutschen Skifahrer. Die seitliche Berührung während des Abstiegs führte dazu, dass der Deutsche zu Fall kam. Nach der Erstversorgung durch den Pistenrettungsdienst und den Notarzt wurde der Mann mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber Alpin 1 in das LKH Villach geflogen. Der österreichische Skifahrer blieb hingegen unverletzt.