Klick auf manipulierten Link kostete Kärntner (25) dreistelligen Betrag

Ein 25-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg geriet auf einer Online-Verkaufsplattform in die Fänge von Betrügern. Nachdem er von einem Unbekannten bezüglich eines Kleidungsverkaufs kontaktiert wurde, erhielt er eine E-Mail, die von den Betrügern offensichtlich manipuliert wurde. Durch das Klicken auf den Link in der E-Mail gelangte er auf eine gefälschte Webseite, auf der er seine Bankdaten preisgab. In der Folge wurde ein mittlerer dreistelliger Betrag von seinem Konto auf ein litauisches Konto überwiesen.