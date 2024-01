Einbrecher versuchten Tresor zu knacken – 85-Jähriger schlief nebenan

In der Nacht vom Samstag, dem 20. auf Sonntag, de, 21. Januar 2024, wurde das beschauliche Lieserhofen im Bezirk Spittal an der Drau Schauplatz eines Einbruchs. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein, während der 85-jährige Hausbesitzer und sein 39-jähriger Pfleger sich nichtsahnend im Schlaf befanden. Die Kriminellen hatten es auf einen im Wohnzimmer versteckten Tresor abgesehen, der ihre Pläne jedoch vereitelte – er war fest an der Wand verankert.

Täter flüchteten ohne Beute

Die Täter verließen den Tatort ohne Beute. Erst bei Tagesanbruch entdeckte der Pfleger den Einbruch und alarmierte die Behörden. Die Spurensicherung wurde eingeleitet.