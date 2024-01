KAC-Legende Thomas Koch signiert exklusive Trikots für den guten Zweck

Veröffentlicht am 21. Januar 2024, 18:17 / ©Soldaten mit Herz

In den vergangenen vier Monaten luden die „Soldaten mit Herz“ gemeinsam mit dem KAC-Fanclub „Stiege 19“ 20 Kinder vom SOS-Kinderdorf Moosburg zu den Heimspielen des KAC ein. Ziel ist es, diese Aktion für die Playoffs fortzusetzen und noch mehr Kindern unvergessliche Erlebnisse zu ermöglichen.

Einzigartige Trikot-Sets in der „Stillen Auktion“ für den guten Zweck

Die „Stille Auktion“ bietet nicht nur Eishockeyfans die Chance, ihre Sammlung zu erweitern, sondern ermöglicht auch, einen positiven Beitrag für Kinderträume und Wohltätigkeitsprojekte zu leisten. Die versteigerten Trikots, persönlich signiert von Thomas Koch, sollen durch die Erlöse dazu dienen, Kinder vom SOS-Kinderdorf in Moosburg erneut zu den Eishockeyspielen einzuladen und ihre Herzenswünsche zu erfüllen.

Drei einzigartige Sets stehen zur Verfügung

Die drei Trikot-Sets umfassen neben den von Thomas Koch signierten Trikots auch Soldaten mit Herz Patches, Fan-Schals und Sticker. Die Auktion hat das Ziel, insgesamt 1.000 Euro zu sammeln. Interessenten können ihre Gebote bis zum 4. Februar 2024 um 12 Uhr per E-Mail an [email protected] senden. Die Höchstbietenden haben nicht nur die Chance, ein einzigartiges Trikot zu gewinnen, sondern tragen auch dazu bei, die Träume von Kindern zu verwirklichen. Die ersten Zwischenstände werden am 28. Januar 2024 auf Facebook und Instagram veröffentlicht.