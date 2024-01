Klang, Licht, Aktion: Das Multimedia-Spektakel von Kaufmann und Meixner

Dieses Echtzeitprotokoll wirft einen Blick in die Tiefen der Mediengesellschaft und beleuchtet das Spannungsfeld zwischen Echtheit und Fälschung, Wahrheit und Täuschung.

Ein einzigartiges Experiment von Kaufmann und Meixner

Die Inszenierung, konzipiert als Versuchsanordnung, erforscht das Phänomen der digitalen Differenz und die Verschiebung des Seins durch Imagination. Ulrich Kaufmann und Niki Meixner setzen dabei auf eine einzigartige Kombination von aufnehmenden und abspielenden Utensilien, die den Aufbau selbst zum Teil der Performance machen. Verpackt in prachtvolle, laute Kostüme werden die Utensilien zu den eigentlichen Darstellern, während die Menschen, die sie bedienen, zu Akteuren des Ablaufs werden.

„Utensilien“ fordert zum Eingreifen in die digitale Realität auf

„Utensilien“ greift in die digitale Welt ein, um die Differenz zwischen Wahrnehmung und Sein zu demonstrieren. Das Stück lädt die Zuschauer ein, nicht nur Beobachter zu bleiben, sondern aktiv in die Bedeutungskaskaden und -aufhebungen einzugreifen, die sich während der Vorstellung entfalten. Die Aufführung stellt sich grundlegende Fragen: Was passiert, wenn Licht mit Licht beleuchtet wird? Was hört man, wenn man ein Mikrofon abhört? Inmitten räumlicher Paradoxien entfaltet sich ein multimediales Feuerwerk, das die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig auf die Bühne bringt.

Analoge Pioniere in der digitalen Ära

„Utensilien für alles und nichts" ist eine beeindruckende Versuchsanordnung, ein Labor des analogen Versuchs über digitale Prinzipien. Es verspricht, den letzten analogen Rest aus der digitalen Welt zu kratzen und lädt das Publikum zu einem sinnlichen, abstrakten und konkreten Erlebnis ein.