Kärntner Wirtschaft fördert Integration durch Mentoring

Veröffentlicht am 21. Januar 2024, 20:19

Erfolgreiches Mentoring-Programm „Mentoring für Migranten“ geht in die elfte Runde in Kärnten. Die Initiative der Wirtschaftskammer Österreich unterstützt gut ausgebildete Migranten bei der Integration in den heimischen Arbeitsmarkt.

Kärnten feiert 180 Erfolgsgeschichten

Eine von 180 Erfolgsgeschichten ist Yana Holzknecht, die nach der Teilnahme als Onlinemarketing-Managerin arbeitet. Das Programm, gestartet im Jahr 2008 nach kanadischem Vorbild, wird vom Integrationsfond/Landesstelle Kärnten (ÖIF) und dem Arbeitsmarktservice Kärnten (AMS) unterstützt. WK-Präsident Jürgen Mandl betont die Win-Win-Situation und die Förderung der Internationalisierung der Kärntner Wirtschaft. Die soziale Komponente spielt eine wichtige Rolle, wie Landesrätin Sara Schaar hervorhebt.