So wird das Wetter am Montag in der Steiermark

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria wissen wie das Wetter am Montag in der Steiermark wird: Im Westen des Bundeslandes ziehen schon bald ausgedehnte Wolken auf, die sich im Laufe des Nachmittags über die gesamte Steiermark ausbreiten, jedoch ohne Niederschläge. Trotz des frostigen Starts in den Tag werden am Nachmittag Temperaturen zwischen minus 2 und 5 Grad erwartet. In höheren Berglagen, etwa auf 2000 Metern Höhe, wird es mit über 5 Grad ungewöhnlich mild. In der Nacht ziehen dann leichte Regenschauer über die Steiermark, wobei die Gefahr von Glatteis durch gefrierenden Regen besteht.