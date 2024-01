Wolken und Regen: So wird das Wetter am Montag in Österreich

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria wissen wie das Wetter am Montag in Österreich wird: Bis zum Abend setzt im Westen und Nordwesten bereits Regen ein. Die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen 1500 und 2000 Metern Seehöhe. Lokal besteht in bodennahen Kaltluftschichten die Gefahr von Glatteis. Der Wind weht schwach bis mäßig und kommt aus Südost bis West. Die Temperaturen in den frühen Morgenstunden liegen größtenteils zwischen minus 12 und minus 2 Grad. Im Laufe des Tages steigen die Höchstwerte auf 0 bis 8 Grad an. In einigen Tälern im Osten sowie in höheren Lagen sind auch Temperaturen von 10 oder 11 Grad möglich.