Wechselhaft mit Sonnenphasen: So wird das Wetter am Montag in Kärnten

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria wissen wie das Wetter am Montag in Kärnten wird: Im Verlauf des Tages ziehen jedoch recht ausgedehnte Wolkenfelder über Kärnten, und die Sonne wird nur noch gelegentlich zum Vorschein kommen. In höheren Bergregionen wird es besonders mild, während in den Tälern und Becken trotz teils strengem Morgenfrost auch tagsüber eher kühle Temperaturen zwischen minus 2 und plus 3 Grad herrschen.