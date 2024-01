Nur kurz Pause gemacht: Vater und Sohn entdecken Verbrechen auf A2

Veröffentlicht am 22. Januar 2024, 07:17 / ©Spitzi-Foto/ #467690392 /stock.adobe.com

Gestern Abend, gegen 19.45 Uhr, machte ein 57-jähriger Autofahrer aus Graz gemeinsam mit seinem 34-jährigen Sohn mit seinem Fahrzeug Halt auf einer Raststation an der A2 Südautobahn im Gemeindegebiet von Techelsberg am Wörthersee. Nachdem die beiden Männer etwa zehn Minuten in der Raststation waren, kamen sie zurück zum Auto und mussten feststellen, dass dieser zwischenzeitlich von unbekannten Tätern gewaltsam geöffnet wurde.

Schaden in fünfstelliger Höhe

Die bisher unbekannten Täter schlugen die linke hintere Scheibe des Autos ein und stahlen daraus Schmuckstücke, zwei Brieftaschen und eine Tasche mit verschiedenen Dokumenten. Laut Angaben der Geschädigten entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Spurensicherung wurde vor Ort durchgeführt.