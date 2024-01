Spektakulär: Grazer Brücke wird heute angehoben

Um die 40 Tonnen wiegt eine vollbesetzte Straßenbahn. Um diese Last in Zukunft stemmen zu können, wird die Tegetthoffbrücke derzeit fit für die Schiene gemacht. Schließlich muss die Verbindung über die Mur, die in dieser Form seit Herbst 1975 besteht, ab Ende 2025 auch für die Straßenbahn geeignet sein. Für die sogenannte „statische Ertüchtigung“ der Brücke werken die Bauarbeiter deshalb seit 8. Jänner auf Hochtouren: Der Asphalt wurde bereits abgefräst, Fahrbahnplatte und Kragarme werden in Teile geschnitten und abtransportiert.

(von links): Holding Graz Vorstand Mark Perz, Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, Stadtbaudirektor Bertram Werle

Brücke wird jetzt angehoben

Spektakulär wird es heute, da der Aushub mittels zwei 350 Tonnen-Autokränen stattfindet. Schon in den Nachstunden des 22. Jänner begannen die unmittelbaren Vorbereitungen für den Aushub, der für 9 Uhr geplant ist. Die beiden südlichen Hauptträger werden nach dem Aushub auf den nördlich vorerst verbleibenden Brückenteil gesetzt. Dort werden sie nach und nach zerteilt und abtransportiert. Ein Drittel der Brücke bleibt immer stehen, da unter der Brücke in Hohlräumen, welche ebenfalls erneuert werden, wichtige Leitungen (Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation, Internet, Fernwärme, etc.), verlegt sind.

Arbeiten sollen bis April andauern

Während die Tegetthoffbrücke sukzessive abgebaut wird, werden in der Zwischenzeit in der Belgiergasse I-Stahlträger in je zwei Teilen angeliefert. Sie werden vor Ort zusammengeschweißt und miteinander zum sogenannten Tandem Süd verbunden – besondere Herausforderungen dabei sind die beengten Platzverhältnisse in der hier dicht verbauten Stadt und Schweißarbeiten bei winterlichen Temperaturen. Die Schweiß- und Vormontage-Arbeiten werden voraussichtlich bis April dauern. Planmäßig Mitte April kommt dann ein Selbstfahrer-Transport zum Einsatz: Ein mehrachsiges Fahrzeug transportiert das Tandem Süd von der Belgiergasse ausgehend in vier bis acht Stunden auf den nördlich verbleibenden Brückenteil. Dort wird es durch zwei Kräne mit einer Hublast bis 650 Tonnen innerhalb von drei bis vier Stunden eingehoben.

Was geschieht danach?

Der gleiche Ablauf folgt von Mai bis Juni für das Tandem Nord. Im Sommer wird das Mittelfeld aufgebaut, ab September die Fahrbahnplatte aus Beton samt Schienen. Danach folgen Asphaltierungsarbeiten sowie die Montage von Geländer, Leuchten und der Oberleitung für die Straßenbahn. Die Freigabe der Brücke für den gesamten Verkehr findet dann Ende November 2024 statt.

Sperren und Umleitungen

Die Bauarbeiten bringen einige Sperren mit sich. Es wird deshalb über alternative Routen umgeleitet. Welche Änderungen dies im Konkreten für den Verkehr bringt, kannst du hier nachlesen.

©Fischer ©achtzigzehn/Teusl

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.01.2024 um 10:44 Uhr aktualisiert