Bad Weihermühle zum Eislaufen freigegeben

Kufenflitzer dürfen sich jetzt über eine weitere Eisfläche für das beliebte winterliche Vergnügen freuen. Gestern erfolgte der Starschuss. „Auf Grund der höheren Temperaturen und des Regens, geben wir dem See noch zwei Tage Zeit zum frieren“, so lautete der Lagebericht am Freitag. Die Beschaffenheit des Eises ermöglicht nun ein gefahrenloses Eislaufen, weshalb einer Freigabe am Sonntag nichts im Weg stand. Am heutigen Montag hat die Fläche zwischen 12 und 18 Uhr geöffnet, am Dienstag startet der Betrieb schon um 10.30. Uhr. Kinder zwischen 6 und 14 Jahre zahlen 4 Euro Eintritt, Erwachsene bekommen ihr Ticket um 5 Euro.

Grazer Winterwelt bis zum Ende der Woche geöffnet

Wo kann ich noch eislaufen? Beim Landessportzentrum mitten in der Grazer Innenstadt befindet sich die Grazer Winterwelt, welche täglich noch bis 28. Jänner geöffnet hat. Mehr Infos zum Eintritt und zu den Öffnungszeiten gibt es hier.

Mariatrosterteich für Spaß am Eis freigegeben

Die Eröffnung des Mariatrosterteiches ließ etwas auf sich warten. Die ursprüngliche Freigabe war im Dezember geplant, diese musste jedoch Wetterbedingt in den Jänner verschoben werden. Mitte Jänner war es dann so weit und es konnte das „Go“ zum Eislaufen gegeben werden. Je nach Witterungsverhältnissen kann der Betrieb auch kurzfristig eingestellt werden. Um den aktuellen Stand zu erfragen, nutze bitte das Info-Telefon unter 0664 9300 9800. Nähere Infos zu den Öffnungszeiten findest du hier.