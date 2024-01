3.500 Euro auf Straße verstreut: Zwei Zeugen geben wichtige Hinweise

Die Frau hatte den Geldumschlag auf der Ladefläche vergessen und das Geld war auf die Straße gefallen, ohne dass sie es bemerkte. (Genauer Ort: Gailtal Bundesstraße (B 111), Freilandgebiet von Obervellach, Gemeinde und Bezirk Hermagor). Mehrere Autos überfuhren den Umschlag, das Geld verteilte sich auf der Straße, und unbekannte Leute sammelten es auf. Das Geld wurde bisher nicht zurückgegeben. Wir haben berichtet. An der betroffenen Stelle fand die Polizei nur noch das leere Kuvert. Darin hätten sich laut der 29-Jährigen rund 3.500 Euro befunden, die sie selbst kurz zuvor geschenkt bekommen hatte. Da sie selbst den ganzen Samstag mit Siedeln beschäftigt war, hatte sie das Verschwinden des Geldes erst später bemerkt.

Zeuge half vermeintlichem Täter

Gestern meldeten sich nun gleich zwei Zeugen bei der Polizeiinspektion Hermagor und lieferten der Polizei wichtige Hinweise. Der erste Zeuge hatte geholfen, das Geld von der Straße aufzuheben. Vor Ort war ein Mann, der sich bei ihm bedankte und ihm sogar 50 Euro in die Hand gedrückt hat – so nahm er an, dies sei der Besitzer des verlorenen Geldes. Was ihm verdächtig vorkam: Der Beifahrer des Geldsammlers sei nicht aus dem Wagen gestiegen, um zu helfen.

Durch die Zeitung von Betrug erfahren

Erst als der Zeuge den Zeitungsbericht sah, wurde ihm klar, dass er dem Falschen geholfen hatte. Er wendete sich umgehend an die Polizei und gab eine Täterbeschreibung ab: Demnach soll der Unbekannte zwischen 25 und 35 sein und fast akzentfreien Kärntner Dialekt gesprochen haben. Der Beifahrer hätte südländisch ausgesehen. Weggefahren seien die vermeintlichen Täter in einem schwarzen Mondeo-Kombi mit Kennzeichen Hermagor.

Doch kein heimisches Kennzeichen?

„Kurz darauf meldete sich aber Zeugin Nummer 2, die angab gerade vorbeigefahren zu sein, als die Männer das Geld einsammelten“, erklärt ein Beamter der PI Hermagor gegenüber 5 Minuten. Laut ihr handelte es sich um ungarische Kennzeichen und der Wagen hätte auch dunkelblau oder dunkelgrau sein können. Die Polizei nimmt weiterhin Hinweise unter 059133-2210 entgegen und führt weiter Erhebungen durch.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.01.2024 um 10:51 Uhr aktualisiert