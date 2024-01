Kleine Künstler ganz groß: Galerie Wernberg lädt zur Kunstausstellung

Veröffentlicht am 22. Januar 2024, 11:03 / ©Gemeinde Wernberg

In der Galerie Wernberg, nämlich in den Gängen des Gemeindeamts, ist in jedem Quartal eine neue Ausstellung zu bewundern. Dort, wo sonst „große“ Künstlerinnen und Künstler ausstellen, sind aktuell Werke von „kleinen“ Nachwuchskünstlerinnen und Nachwuchskünstlern aus der Gemeinde Wernberg zu bestaunen.

21 Werke

Bis Ende März sind Bastelwerke und Zeichnungen von Schülerinnen und Schülern aller Schulstufen der Volkschule Goritschach zu sehen. Konkret handelt es sich um 21 Werke, die im laufenden Schuljahr zum Thema „Auf Spuren der großen Meister“ entstanden sind. Als „Kuratorin“ nahm Lehrerin Andrea Zankl die Auswahl der Kunstwerke vor. „Besucherinnen und Besucher können sich während der Öffnungszeiten im Gemeindeamt davon überzeugen, mit welch kreativen und künstlerischen Talenten unsere Kinder in Wernberg gesegnet sind“, freut sich Bürgermeisterin Doris Liposchek.