Mysteriöse Ringe um Mond über Kärnten gesichtet

Am Nachthimmel

Am Kärntner Nachthimmel wurde gestern ein beeindruckendes Naturphänomen beobachtet: Ein Mond-Halo. Diese faszinierende Erscheinung ist ein Halo-Effekt, der durch die Brechung des Mondlichts in Eiskristallen der hohen Atmosphärenschichten entsteht. Dieser Lichteffekt erscheint typischerweise als heller Kreis um den Mond und ist oft bei klarem Himmel in kalten Nächten sichtbar, wie es gestern der Fall war.

