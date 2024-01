Kommt noch mehr Schnee? Dieses Wetter erwartet uns

Veröffentlicht am 22. Januar 2024, 12:01 / ©5 Minuten

In den nächsten Tagen erwartet uns ein sehr wechselhaftes Wetter. Die kommende Nacht auf Dienstag bringt eine Störungsfront mit sich. Vor allem in der Obersteiermark müssen wir hier gegen Abend mit Niederschlägen rechnen. Schnee ist zwar keiner angesagt, in den Tiefen Lagen der Steiermark und Kärnten besteht aber aufgrund des Regens erneute Glatteisgefahr.

Eisiger Regen & Glatteis

„Morgen erwartet uns eine nordföhnige Strömung, hier wird es ein recht mildes, trockenes aber auch sonniges Wetter geben“, weiß der Meteorologe Christian Stefan der GeoSphere Austria. Am Mittwoch kommt jedoch die nächste Störung auf uns zu. Mit hoher Bewölkung kann es in der Obersteiermark wieder zu Niederschlägen kommen, im Süden soll es jedoch trocken bleiben. Die Nacht zum Donnerstag bringt erneut Niederschlag und eisigen Regen mit sich. Hier wird Vorsicht geboten, denn es gilt wieder Glatteisgefahr auf den Straßen. Mittwoch und Donnerstag kann es dann auch recht stürmisch werden.

Temperaturen werden milder

In den letzten Tagen gab es eisige Minustemperaturen, doch damit soll diese Woche Schluss sein. „Insgesamt werden die Temperaturen milder auch Tagsüber können wir mit deutlich höheren Temperaturen rechnen“, erklärt der Meteorologe im Gespräch mit 5 Minuten. Die Höchstwerte erreichen bis zu 13 Grad.

