Grippewelle: So viele Steirer mussten letzte Woche das Bett hüten

Die Grippewelle überrollt Österreich und führt zu zahlreichen Krankenständen. In der dritten Kalenderwoche gingen 36.382 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen bei der ÖGK in der Steiermark ein. Darunter befanden sich 1.239 Corona-Infizierte. Während 9662 Steirer aufgrund eines grippalen Infektes das Bett hüten mussten, so erkrankten 371 Personen an der echten Grippe. Ein Vergleich mit den Zahlen der dritten Kalenderwoche 2023 zeigt: Es sind insgesamt weniger Steirer krankgemeldet als im Vorjahr, jedoch ist die Zahl der Corona-Infizierten leicht gestiegen.

©ÖGK

Mehr Kranke, weniger Corona-Fälle

Ein Blick auf die Zahlen der Kalenderwoche zwei im Jahr 2024 zeigt deutlich: Es sind jetzt zwar mehr Kärntner krank, jedoch sind die Zahlen an Corona-Infizierten vergleichsweise niedriger. Es müssen mehr Steirer aufgrund eines grippalen Infekts das Bett hüten.

©ÖGK

Das rät der ÖGK-Chefarzt

„Die steigenden Krankenstandszahlen belegen eine Zunahme der Influenzavirusaktivität. Auch wenn die Grippewelle Österreich bereits erfasst hat, ist eine Impfung empfehlenswert. Vor allem weil in diesem Jahr eine gute Übereinstimmung zwischen den vorherrschenden Grippeviren und dem Impfstoff besteht. Um Ansteckung und Weiterverbreitung zu vermeiden, ist es richtig, eine Maske zu tragen, insbesondere dort, wo sich viele Menschen gleichzeitig aufhalten. Sich regelmäßig die Hände zu waschen und sie zu desinfizieren sowie Abstand zu halten, sind weitere sinnvolle Maßnahmen gegen übertragbare Krankheiten“, erklärt ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter.