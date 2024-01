Zum ersten Mal: Große Faschingsparty in Klagenfurt geplant

„Am Faschingsdienstag ist heuer ein großes Faschingstreiben am Benediktinermarkt geplant“, informiert Marktreferent Bürgermeister Christian Scheider. Er stellt aber sofort klar, dass dies in keinem Fall in Konkurrenz mit dem Umzug in Waidmannsdorf stehen wird.

Faschingsumzug in Waidmannsdorf abgesagt

„Da es heuer leider den traditionellen Umzug in Waidmannsdorf nicht geben wird, haben wir uns mit der Faschingsveranstaltung am Benediktinermarkt eine einmalige Alternative überlegt“, so der Bürgermeister und fügt hinzu „mit der Faschingsgilde von Waidmannsdorf sind wir in intensiven Gesprächen, damit die Traditionsveranstaltung im kommenden Jahr wieder, wie seit Jahrzehnten gewohnt, stattfinden kann.“

Krapfen-Wettessen & Co.

Für die Veranstaltung am Benediktinermarkt, die von Stadtmarketing und Marktamt

organisiert wird, ist neben Live-Musik auch ein DJ geplant. Zudem soll es ein großes Krapfen-Wettessen geben. Beginn des Faschingstreibens ist ab 12 Uhr. Auch in der Osterwitzgasse treiben es am Faschingsdienstag die Narren bunt. Hier geht es ab 14 Uhr los. Künstler Dame Galaxis, Canaya & Sarah Tonina verwandeln den Platz in der Osterwitzgasse in eine Karnevalzone. DJ Sunky wird für Stimmung sorgen. Außerdem soll es eine Kostümprämierung geben.