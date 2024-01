„11:2“: LPSV Kärnten auf Erfolgskurs in der Futsal Bundesliga

Am Samstag traf der LPSV Kärnten auf den FC Steyrer Kickers aus Oberösterreich, der sich als bisher stärkster Gegner der Saison darstellte. Der Ehrenankick wurde durch den Sportlichen Leiter des KFV, Wolfang Robatsch übernommen. Die Oberösterreicher hatten sich im Jänner mit fünf Spielern von Meister Diamant Linz verstärkt und präsentierten sich von Beginn an äußerst druckvoll. Die Steyrer gingen sogar mit 1:0 in Führung, doch Spielertrainer Samir Nuhanovic sorgte selbst für den Ausgleich. In der Folge gelang es den Villachern, das Spiel unter Kontrolle zu bringen und eine 3:1 Führung herauszuspielen. Nach einer strittigen Szene kamen die Steyrer auf 3:2 heran, konnten kurz darauf sogar ausgleichen. Doch kurz vor der Pause erhöhten erneut Nuhanovic und Dino Matoruga auf 5:3 für den LPSV Kärnten. Das Spiel blieb hart umkämpft, und die Schiedsrichter hatten alle Hände voll zu tun. Nach einer abwechslungsreichen zweiten Halbzeit behielten die Villacher mit 6:5 die Oberhand und feierten damit den siebten Sieg in sieben Spielen der aktuellen Bundesliga-Saison.

©LPSV-K Futsal

Junge Spieler erhielten mehr Spielzeit

Am Sonntag konnte der LPSV Kärnten seine beeindruckende Form gegen den AC Vienna weiter unter Beweis stellen. Mit einem ungefährdeten 11:2 Sieg setzten sich die Villacher durch, wobei gleich acht Spieler sich in die Torschützenliste eintragen konnten. Besonders erfreulich war, dass junge Spieler aus dem Team der Rookies mehr Spielzeit erhielten, um sich für zukünftige Aufgaben in der Kampfmannschaft zu entwickeln.

©LPSV-K Futsal

Zwei Heimsiege

Mit diesen beiden Siegen baut der LPSV Kärnten seinen Rekord an Heimsiegen weiter aus. Die Mannschaft bleibt in der laufenden Saison ohne Punktverlust und führt die Tabelle vor Panthera Graz an. Panthera Graz wird am nächsten Wochenende auch Gastgeber im letzten Spiel des Grunddurchgangs sein.

©LPSV-K Futsal

Final Four

Bereits im Februar steht der LPSV Kärnten als fixer Teilnehmer der Meistergruppe fest. Alle drei Spiele werden als Heimspiele ausgetragen. Panthera Graz hat sich ebenfalls bereits für das Final Four qualifiziert. Um die verbleibenden zwei Plätze kämpfen die Teams Carinthia Flamengo Futsal Club, Murexin Allstars und 1. FSV Wels im Fernduell. Die Klagenfurter können mit einem Sieg in Wien aus eigener Kraft das Final Four erreichen und ihre beeindruckende Erfolgsserie fortsetzen.