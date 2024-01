Schluss mit Lustig: Waidmannsdorfer Fasching abgesagt

Heute meldete sich die Waidmannsdorfer Faschingsgilde mit einer traurigen Nachricht: „Der Waidmannsdorfer Faschingsumzug findet 2024 NICHT statt. Wir wünschen euch allen trotzdem eine lustige Faschingssaison 2024“. Laut dem Obmann hat diese Entscheidung mehrere Gründe.

Mehr Politiker als Faschingswägen

Der Waidmannsdorfer Fasching ist seit Jahren beliebt und im Normalfall DER Faschingsumzug der Landeshauptstadt. Letztes Jahr zählte man rund 20.000 Besucher. Was also ist passiert? „Hier spielen leider viele Gründe zusammen. Zum einen haben sich in der Coronazeit viele Gruppen und Vereine aufgelöst und so hätten wir nur noch 7 Gruppen mit 4 Autos gehabt. Dann würden mehr politische Wahlwerber teilnehmen, als Umzugswägen und das hat so keinen Sinn mehr“, erklärt Günter Brommer im Gespräch mit 5 Minuten.

Eine Lösung muss her

Ein weiterer Grund seien Budgetkürzungen, die die Stadt allerdings so nicht bestätigen kann. „Man will Sicherheitsvorkehrungen, wir brauchen Rettung, Feuerwehr und Versicherungen und im letzten Jahr mussten wir einige tausend Euro draufzahlen – das kann sich die Gilde nicht mehr leisten“, betont der Obmann. Er könne sich vorstellen, dass 2024 wieder ein Umzug stattfindet, sollten entsprechende Lösungen gefunden werden. Die Stadt hat inzwischen ein anderes Event für den Faschingsdienstag geplant. Mehr dazu hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.01.2024 um 13:47 Uhr aktualisiert