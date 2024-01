Geldregen: Diese Österreicher wurden unerwartet über Nacht reich

Aus dem Jackpot beim Lotto Sechser ist nun ein Doppeljackpot geworden, da es am Sonntag zum zweiten Mal in Folge niemandem gelungen ist, die „sechs Richtigen“ zu tippen. Damit warten am Mittwoch nun rund 2,2 Millionen Euro im Sechser Gewinnrang. Beim Fünfer mit Zusatzzahl hingegen ist es um einen Doppeljackpot gegangen, und der wurde von zwei Spielteilnehmern geknackt. Ein Gewinn wurde in Salzburg erzielt, der andere in Niederösterreich. In beiden Fällen führte der Quicktipp zum Erfolg, der sich mit jeweils mehr als 141.000 Euro zu Buche schlägt.

Wer bekommt die 200.000 Euro am Mittwoch?

Auch bei LottoPlus blieb am Sonntag ein Sechser aus. Die Gewinnsumme kam wiederum den Gewinnern eines Fünfers zugute, und hier durften sich 45 Spielteilnehmer somit über jeweils mehr als 7.200 Euro freuen. Bei der Ziehung am Mittwoch werden für den LottoPlus Sechser rund 200.000 Euro erwartet.

222.000 Euro gehen an Tirol

Beim Joker gab es einen Sologewinn, der in den Westen Österreichs ging. Ein Tiroler bzw. eine Tirolerin sagte „Ja“ zur richtigen Joker Zahl und gewann damit mehr als 222.000 Euro.