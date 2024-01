Nicht mehr lange: Grazer Winterwelt schließt bald ihre Pforten

Die Grazer Winterwelt lädt zum Eislaufen, Eishockey und gemütlichen Pausen im Eis-Café ein. Das lassen sich die Grazer und Grazerinnen nicht zweimal sagen, weshalb reger Betrieb bei der Eisfläche beim Landessportzentrum herrscht. Nun soll aber bald Schluss mit dem winterlichen Vergnügen sein. Wer noch ein letzte Mal dort seine Runden ziehen will, der hat nur noch bis zum Sonntag dafür Zeit. Am 28. Jänner schließt die Grazer Winterwelt ihre Pforten. Mit dem Eislaufen in Graz ist es damit jedoch noch nicht vorbei. Weitere Orte für den beliebten Wintersport haben, so lange es die Wetterbedingen erlauben, geöffnet.

Mariatrosterteich für Spaß am Eis freigegeben

Die Eröffnung des Mariatrosterteiches ließ etwas auf sich warten. Die ursprüngliche Freigabe war im Dezember geplant, diese musste jedoch Wetterbedingt in den Jänner verschoben werden. Mitte Jänner war es dann so weit und es konnte das „Go“ zum Eislaufen gegeben werden. Je nach Witterungsverhältnissen kann der Betrieb auch kurzfristig eingestellt werden. Um den aktuellen Stand zu erfragen, nutze bitte das Info-Telefon unter 0664 9300 9800. Nähere Infos zu den Öffnungszeiten findest du hier.

Bad Weihermühle hat seit 21. Jänner geöffnet

Kufenflitzer dürfen sich seit Sonntag, den 21. Jänner über eine weitere Eisfläche für das beliebte winterliche Vergnügen freuen. Beim Erlebnisbad Weihermühle wurde das „Go“ zum Eislaufen gegeben. Weitere Infos zu den Preisen und auch zu den Öffnungszeiten findest du hier.