Eislaufen in Kärnten: Hier gibt’s den Überblick

Seit gestern, dem 22. Jänner 2024, ist der Radlerstop Eislaufplatz für alle Kufenflitzer freigegeben. Die gesamte Fläche wurde intensiv bearbeitet, um optimale Bedingungen für Eislaufbegeisterte zu schaffen. Eintrittspreise für Radlerstop: 3-5 Jahre: 3 Euro, ab 6 Jahre 7 Euro und Fußgänger zahlen 2 Euro. Am selben Tag wurde auch der Hörzendorfersee zum Eislaufen freigegeben.

Auch der Weißensee hat bereits seit 28. Dezember 2023 seine Pforten geöffnet. Für die Benützung der Eis- und Loipenflächen wird von Tagesgästen ab dem vollendeten 10. Lebensjahr ein Förderbeitrag in Höhe von 8 Euro für das Tagesband und für ein Saisonband 85 Euro eingehoben.

Der bekannte Kreuzberglteich wurde nun auch freigegeben. Von Sonntag bis Donnerstag kann man hier kostenlos auf dem Eis flitzen. Ab sofort ist auch das Eislaufen am Aichwaldsee möglich, jedoch nur auf einem bestimmten Teilstück. Auch hier ist der Eintritt wieder kostenlos.

Auch dieses Jahr kann man in der Sportstadt Ferlach wieder eislaufen. Jeden Samstag (bis 16. März 2024) von 9 Uhr bis 12 Uhr und den Weihnachts- und Semesterferien täglich von 10 Uhr bis 12 Uhr hast du hier die Möglichkeit kostenlos deine Runden zu drehen. Auch in der Klagenfurter Eishalle kann man von Montag bis Freitag jeweils von 7.30 bis 15 Uhr in der Sepp Puschnig-Halle eislaufen. Jeden Samstag von 18 bis 20 Uhr finden in der Heidi Horten-Arena die Ice-Partys statt. Kinder unter 6 Jahre: Gratis Eintritt, Jugendliche bis 18 Jahre: 4 Euro, Erwachsene ab 18 Jahre: 6 Euro.

