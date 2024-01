Klimaaktivisten Lena Schilling tritt für die Grünen bei EU-Wahl an

Veröffentlicht am 22. Januar 2024, 16:34 / ©APA/ROBERT JAEGER

Die Grünen setzen auf frischen Wind: Lena Schilling, eine 23-jährige Klimaaktivistin, wird ihre Spitzenkandidatin für die EU-Wahl. Die Entscheidung folgt einem unsicheren Auswahlprozess und Absagen prominenter Persönlichkeiten. Bundessprecher Werner Kogler betonte bei einer Pressekonferenz die Unterstützung seitens des Bundesvorstands und der Länderspitzen.

„Kampfansage gegen rechts“

Schilling, als Aktivistin bekannt, betrachtet ihre Kandidatur als „Kampfansage gegen rechts“ und setzt auf eine Zukunft des Friedens. Die Nominierung markiert einen Schritt zur Vielfalt und Aktivismus innerhalb der Grünen Partei.

Am 9. Juni 2024 wird gewählt

Die Bewerbungsfrist endet in Kürze, die endgültige Entscheidung fällt beim Bundeskongress Ende Februar. Die EU-Wahl am 9. Juni 2024 verspricht mit Lena Schilling als Spitzenkandidatin einen spannenden Wahlkampf.

„Äußerst engagiert und kompetent“

Sandra Krautwaschl, die Grünen-Chefin in der Steiermark, zeigt sich begeistert über Lena Schillings Kandidatur für die Spitzenposition der Grünen bei der EU-Wahl: „Lena Schilling ist äußerst engagiert und kompetent. Ihr heutiger Auftritt bestätigt, mit welcher Energie sie diese Herausforderung angeht.“ Krautwaschl sieht in Schillings Kandidatur ein wichtiges Signal für die Zukunft und junge Menschen: „Lena Schilling nimmt ihre Zukunft selbst in die Hand, dafür hat sie meinen vollen Respekt.“

