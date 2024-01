Wiedergutmachung: VSV-Adler sind morgen bei Fehervar zu Gast

Veröffentlicht am 22. Januar 2024, 16:47 / ©VSV/Krammer

“Ich war mit der Leistung überhaupt nicht zufrieden. Das Beste war noch, dass wir zumindest einen Punkt geholt haben. Morgen gegen Fehervar möchte ich einen anderen VSV sehen. Wir brauchen jetzt dringend Ergebnisse und die notwendigen Punkte, um uns unter die Top 6 zu qualifizieren. Dafür müssen wir uns in allen Bereichen steigern. Vor allem gilt es gegen die offensiv sehr starken Ungarn mit kompakter Defensivleistung zu überzeugen”, so EC iDM Wärmepumpen-VSV-Headcoach Marcel Rodman.

Jeder Punkt wird benötigt

Im direkten Duell der beiden Mannschaften haben die Ungarn, die in der Tabelle aktuell mit 76 Punkten auf Platz 2 rangieren, knapp die Nase vorn – aus den letzten 13 Spielen gewann Fehervar gleich sieben Matches, sechs mal haben die “Adler” das Eis als Sieger verlassen. Zuletzt feierten beide Teams aus den letzten fünf Spielen jeweils drei Siege. Die “Adler” liegen in der Tabelle auf Platz 7, kämpfen um die Top 6, benötigen also jeden Punkt, um sich direkt für die Play-offs zu qualifizieren. Zwar beträgt der Rückstand auf Platz vier bei einem Spiel weniger nur drei Punkte andererseits ist mit dem HC Pustertal der Achtplatzierte auch nur ein Punkt hinter den “Adlern”. Damit ist sozusagen ein Fünfkampf zwischen Villach, Innsbruck, Bozen, Linz und Pustertal um drei direkte Play-off-Tickets eröffnet. Bei den “Adlern”, die bereits heute früh nach Ungarn aufgebrochen sind, konnte Marco Richter aufgrund einer Unterkörperverletzung die Reise nicht mitmachen. Dafür rücken Johannes Tschurnig und Niklas Wetzl ins Line-up.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.01.2024 um 18:05 Uhr aktualisiert