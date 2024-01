Dachverband: „Alarmierende Zustände in der Kinder- und Jugendhilfe“

Der Dachverband der Kärntner Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen (DKJ) – der die Mehrzahl der Kinder- und Jugendhilfeträger in Kärnten sowohl im stationären als auch im mobilen Bereich vertritt – berichtet von alarmierende Zustände in der Kinder- und Jugendhilfe. Multi-Problemfälle, eine bedrohliche Finanzsituation, steigende Betreuungsintensität und Anforderungen würden die Kärntner Hilfseinrichtungen aktuell unter enormen Druck setzen. „Die Komplexität der Betreuungstätigkeiten stieg in den letzten Jahren drastisch an, befeuert wird das Ganze durch die Teuerung – ein gefährlicher Mix, der eine qualitativ hochwertige Betreuung maßgeblich gefährdet und betroffene Familien zusätzlich an den Rand der Armutsgefährdung drängt“, schildert man die angespannte Lage in einer Aussendung.

Jahrelange Forderungen

„Die langjährigen Forderungen des DKJ nach einer leistungsgerechten Anpassung der Kostensätze und einer Anerkennung der steigenden Anforderungen, müssen zur Umsetzung gelangen“, heißt es weiter. Die Mitarbeitenden seien mit immer drastischeren Fällen konfrontiert, gleichzeitig würden finanzielle Mittel stagnieren. „Damit muss Schluss sein!“ Als positives Signal sehe man den bevorstehenden Gesprächstermin aller Mitgliedsorganisationen mit der zuständigen Landesrätin Sara Schaar (SPÖ). Es sei jedoch entscheidend, dass dieses Treffen zu einer Verbesserung der aktuellen Lage in der Kinder- und Jugendhilfe genutzt werde. „Wir appellieren an die Zuständigen, notwendige Veränderungen und eine Verbesserung der Versorgungslage zum Wohle der Kinder und Jugendlichen sofort zur Umsetzung zu bringen.“ Auch lade man alle Kinder- und Jugendhilfeträger in Kärnten ein, sich dem Verband anzuschließen. „Gemeinsam können wir mehr erreichen, unsere Stimmen vereinen und die dringend benötigten Veränderungen in der Kinder- und Jugendhilfe vorantreiben.“

