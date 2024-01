Unternehmen zahlt 100 Mal ORF-Gebühr: Droht steirischen Firmen dasselbe?

Eine Firma aus Kärnten, mit Hauptsitz in Klagenfurt, sieht sich mit einer drastischen Erhöhung der ORF-Gebühr konfrontiert, ausgelöst durch eine neue Regelung. Bisher zahlte das Unternehmen für fünf Standorte in Österreich fünfmal die GIS-Gebühr. Gemäß der aktualisierten Vorschriften müssten sie nun jedoch 100 Mal die neue ORF-Gebühr entrichten – 5 Minuten berichtete.

Unternehmen befürchtet massive Kosten durch neue ORF-Regelung

Die Unternehmensführung äußert erhebliche Bedenken hinsichtlich des administrativen und finanziellen Aufwands durch diese Änderung. Aufgrund der Kommunalsteuerpflicht würde das Unternehmen ab 2024 sogar 170 Mal die ORF-Abgabe für jeden Mitarbeiter leisten müssen. Obwohl die Gebühr gedeckelt wurde, erwartet das Unternehmen immer noch erhebliche Kosten von mindestens 18.360 Euro. Die Unsicherheit über die Landesabgabe in Kärnten, Steiermark, Burgenland und Tirol verstärkt die Herausforderungen. Ein Anwalt, Steuerberater und die Wirtschaftskammer sind bereits involviert, um die rechtlichen und finanziellen Konsequenzen zu klären.

Was sagt der ORF dazu?

„Ab dem Jahr 2024 fällt der ORF-Beitrag für jene Unternehmen an, die im Vorjahr Kommunalsteuer entrichtet haben. Laut Gesetz erhält die ORF Beitrags Service GmbH die für die Berechnung des ORF-Beitrags notwendigen Kommunalsteuerdaten jeweils im April des Folgejahres. Die Höhe der Zahlungsaufforderung ergibt sich aus der gesetzlich festgelegten Staffelung der Kommunalsteuer pro Gemeinde. Die Staffelung des ORF-Beitrags basiert auf der Summe der Arbeitslöhne, die im vorangegangenen Kalenderjahr an Dienstnehmer in den in der Gemeinde gelegenen Betriebsstätten gewährt wurden“, heißt es dazu seitens des OBS (ORF-Beitrags Service).

NEOS fordert: Abschaffung der verfassungswidrigen ORF-Landesabgabe

NEOS-Landessprecher Niko Swatek bezeichnet die neue ORF-Landesabgabe als „völlig überteuert und verfassungswidrig“ und fordert vehement ihre Abschaffung. Angesichts der hohen Steuerlast in Österreich sieht er die zusätzliche finanzielle Belastung für heimische Betriebe, insbesondere in den Branchen Reinigung, Bau und Leiharbeit, als untragbar an. Swatek betont die Dringlichkeit einer Entlastung auf Landesebene und wirft einen kritischen Blick auf die Absichten der Bundesregierung zur Reduzierung der Belastung. Die NEOS-Partei plant, die Verfassungsmäßigkeit der Landesabgabe vor den Verfassungsgerichtshof zu bringen und führt bereits Gespräche mit anderen Parteien, um eine rasche Klärung herbeizuführen.